現役の裁判官でありながら、SNSで情報発信を続けてきた男がいる。ある投稿をきっかけに野党議員が騒ぎ出し、国会議員によって構成される裁判官弾劾裁判所でクビ＆弁護士資格剥奪が宣告されてしまった。各社から出版を拒否された書『裁判官はなぜ葬られたか』（講談社）を上梓した岡口基一氏本人に、田原総一朗がとことん迫る。ツイッター投稿をきっかけにクビにされた裁判官田原岡口さんはツイッター（現・Ｘ）黎明期の2008年か