国際時計博物館の修復師・金澤真樹さん＝スイスのラ・ショー・ド・フォン、後藤洋平撮影 機械式時計の本場スイスで活躍する日本人がいます。博物館で修復に携わる、この人にインタビューしました。スイス北西部のラ・ショー・ド・フォン。17世紀から時計産業の歴史を持ち、世界遺産にも登録されている。街の中心地にある国際時計博物館は、世界最大級の時計コレクションを誇る。その収蔵品を修復し、来館者に時計の歴史