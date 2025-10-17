近畿地方は天気の移り変わりが早く、18日(土)から19日(日)は寒冷前線の影響で、再び雨が降る見込みです。この雨を境に季節が前進し、気温の変化が大きくなるでしょう。衣替えは早めに済ませておくなど、体調を崩さないようにご注意ください。17日(金)は広く秋晴れ貴重な日差しの有効活用を今日17日の近畿地方は、高気圧に覆われる見込みです。全般にさわやかな秋晴れで、日中は青空が広がるでしょう。貴重な日差しとなる所もあり