何気ない会話の中で、思いもよらず彼女を怒らせてしまった経験がありませんか？もしかしたら、あなたの不用意な言葉が、彼女をイラっとさせた可能性があります。では一体、どのような発言が彼女をイラっとさせるのでしょうか。そこで今回は、事前の防止策として「彼女をイラっとさせる一言９パターン」を紹介させていただきます。【１】（無表情で）「ふーん。」話を熱心に聞いてないとき、放ってしまう一言です。話を聞くのであ