現役の裁判官でありながら、SNSで情報発信を続けてきた男がいる。ある投稿をきっかけに野党議員が騒ぎ出し、国会議員によって構成される裁判官弾劾裁判所でクビ＆弁護士資格剥奪が宣告されてしまった。話題の手記『裁判官はなぜ葬られたか』を執筆した岡口基一元裁判官に、田原総一朗が迫る。裁判官を職業に選んだ理由田原岡口さんはいつごろから裁判官になろうと思っていたんですか。高校時代ですか。大学生時代ですか。岡口