USAIDの太平洋島嶼国の統括オフィスが入居する予定だったビル。トランプ政権の政策転換により、移転の契約はキャンセルになった=2025年8月25日、フィジー・スバ、奥寺淳撮影 小さな島々が点在し、小国の多い太平洋地域。近年は中国が様々な支援を通じて、存在感を強めています。これに対抗する形で、アメリカが援助を強化する動きを見せていましたが、トランプ政権になって、状況が一変。島国の「ハブ」であるフィジー