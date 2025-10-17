トランプに教えたい「平和の尊さ」10月10日、ノーベル平和賞が発表された。案の定、挙げられたのはアメリカ大統領、ドナルド・トランプの名前ではなかった。授与者となったのはベネズエラのマリア・コリナ・マチャド氏だった。「自国の選挙管理委員会は投票結果を改竄している」と訴え、公式発表とは異なる集計結果を公表する活動がノーベル委員会から評価された。世界ではこのような平和と自由のために命懸けで活動し、祖国に戻れ