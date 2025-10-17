政治が関わる場面が紛糾してくると、国会でも経済界でも地域の隣組でも、怪文書なるものが出現することがある。いま「造反議員リスト」なるものが拡散され、名前をあげられた26名の議員たちが対応に追われている。臨床心理士の岡村美奈さんが、たとえ出所不明な怪文書が発信源だとしても、疑惑を否定するのに効果的な「真実性の錯誤効果」について解説する。【写真】SNSに投稿された造反議員26人のリスト＊＊＊真偽不明