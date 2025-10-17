料理でも編み物でもいい。もし、あなたがあるものを作ったとする。時間をかけて何度も試作を繰り返した結果、ようやく完成したらどんな思いになるだろう。さらに多くの人が喜んでくれたとしたら、きっとその喜びは計り知れないだろう。そして完成までに生じた試作や失敗したものが、また新たなものに生まれ変わったら、とても嬉しい気持ちが生まれるだろう。自分の「なりたい」を支える魅力的なメイクアップ化粧品を生み出す化粧品