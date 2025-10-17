初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。今回は、「ゾクゾクする」の英語表現を解説。この言葉は、興奮したときや感動したとき、怖くて震えたときや寒気がしたときなど、さまざまなシーンで使うことができます。よって、使い分けが必要なため、状況別の英語表現