ひとり暮らしの高齢者が増加の一途を辿るなか、「親の孤独死」は、もはや特別な話ではありません。そのような現実を前に、私たちはどのように向き合うべきなのでしょうか。毎朝の「おはよう」が途絶えた日都内のIT企業に勤める小林拓也さん（48歳・仮名）の朝は、地方でひとり暮らす母親・千代さん（72歳・仮名）へのショートメッセージから始まるといいます。たいてい拓也さんが「おはよう」と送ると、ほどなくして「おはよう」と