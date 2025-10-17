アメリカのトランプ大統領はロシアのプーチン大統領と電話会談し、ウクライナでの戦争終結に向けてハンガリーで首脳会談を行うと表明しました。【映像】握手をしながら笑顔で話すトランプ大統領とプーチン大統領トランプ大統領は16日、プーチン大統領と電話会談した後、自身のSNSに「ハンガリーのブダペストでプーチン氏と対面で会談し、ロシアとウクライナの戦争終結について協議する意向だ」と投稿しました。首脳会談の時期