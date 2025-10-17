日本維新の会の吉村代表は『報道ステーション』に出演し、自民党との連立を含む政策協議で求めた国会議員の定数削減について、来週21日に召集される臨時国会で実現するべきだと強調しました。【映像】「譲りません」と語る吉村代表「議員定数の大幅削減をこの臨時国会にやるべきだと思っています。（Qそこも譲らないということ？）そこは僕譲りません」（維新・吉村代表）また吉村代表は、連立入りについて17日に合意する可能