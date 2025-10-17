お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀（３６）が１５日付で自身のインスタグラムを更新。ヒコロヒーの誕生日会の様子を投稿した。同席した「霜降り明星」のせいや、俳優の千葉雄大との４ショットを公開した。この投稿にファンからは「ヒコロヒーさんと稲田さんって顔似てますね」「メガネ美人」「美男美女」などの反応が集まっている。