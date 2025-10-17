公開から40周年を迎えた世界的人気SF映画『バック・トゥー・ザ・フューチャー』が、HIPSHOPとのコラボでアンダーウェアに♡主人公やタイムマシン、タイムサーキットなどの名シーンをポップに落とし込み、着るだけでワクワク感が広がります。速乾性と伸縮性に優れ、スポーツやフィットネスにも最適。日常にちょっとした冒険気分をプラスできる限定アイテムです♪ 映画の世界を再現