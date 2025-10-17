職場における3大ハラスメントであるセクハラ・パワハラ・マタハラは絶対に無視してはならない問題です。社会もこれらの根絶を目指してルールの改定などに励んでいますが、悲しいかな、いつの時代も“誰かを困らせる存在”は必ず現れてしまうもの。【漫画】そして先輩は頬に手を触れてきて…「セクハラで会社辞めた話」（全編を読む）漫画『セクハラで会社辞めた話』を執筆した作者のとあるアラ子さんもハラスメント被害者の1人です