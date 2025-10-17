バリ島で34匹の元保護犬と暮らす日本人女性・佳織さん（ぱんはな家 @pan._.hana）が、43歳の誕生日に“自らの選択”について投稿したメッセージが話題になっています。【写真8枚】バリ島で34匹の保護犬と暮らす“愛おしすぎる日常”「子どもを生まない人生を選んだ」「いろんな人にいろんなことを言われた」。しかし「私は毛深い子どもたちの母になり、我が家は大家族になった」「誰に何を言われようと後悔はない」――。そんな言