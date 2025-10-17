ドジャース夫人会のインスタグラムが16日（日本時間17日）に更新され、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に臨む選手たちにエールを送った。夫人会のインスタグラムは「NLCS第3戦…さぁ、やろうぜ！」と記し、お揃いの白いTシャツを着た夫人らが笑顔の集合写真を公開した。写真の後方では大谷の妻、真美子夫人も笑みを浮かべていた。チームは敵地で連勝し、2勝0敗でこの日から本拠で第3戦を迎える。第3