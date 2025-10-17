自民党の小林政調会長は１６日のＢＳフジの番組で、ガソリン税の暫定税率の廃止時期を巡り、「１１月中のできるだけ早いタイミングで答えを出さないと、年内に国民が実感できない」と述べた。与野党は暫定税率の年内廃止で一致している。小林氏は「国民にガソリンや軽油が安くなったという実感を少しでも早く届けられるよう動いていきたい」と語った。