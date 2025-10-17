【ワシントン共同】米財務省が16日公表した2025会計年度（24年10月〜25年9月）の財政収支の赤字は、前年度比2.3％減の1兆7753億ドル（約267兆円）だった。赤字の縮小は22年以来3年ぶり。25年1月に発足した第2次トランプ政権の高関税措置を受け、還付後の関税収入額が2.5倍の1948億ドルと過去最高を更新したことが影響した。トランプ政権は巨額の財政赤字の削減を目指し「相互関税」や輸入自動車への追加関税などの措置を導入し