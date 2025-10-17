起立性調節障害改善協会は10月15日、「秋の季節変化と体調・起きやすさ」に関する実態調査の結果を発表した。同調査は10月6日〜9日、全国の学生・保護者161名を対象に、インターネットで実施した。秋になってから、体調や朝の起きやすさに変化を感じますか?秋になってから、体調や朝の起きやすさに変化を感じるか尋ねたところ、82.6%が「とても感じる」「少し感じる」と回答した。朝起きられないとき、どんな症状があるか尋ねると