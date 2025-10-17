ブルワーズ・マーフィー監督 PHOTO:Getty Images ナ・リーグ優勝決定シリーズでドジャースに2連敗を喫したミルウォーキー・ブルワーズのパット・マーフィー監督が、ロサンゼルスでの前日会見に臨んだ。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 シリーズ第3戦を前に、監督は「我々は窮地に