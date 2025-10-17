この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。 ■これまでのあらすじ妹を苦しめたボスママと取り巻きに立ち向かうため、姉リゼは妹のミゼになりすまし行動を開始。ノバラに呼ばれて参加したランチ会でノバラに腕相撲を挑み、見事勝利。しかし本当のボスママは別にいた。真のボスママ・ツバキは家に押しかけてくると、ミゼはもっと非力だったと指摘する。一難去っ