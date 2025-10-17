【ナイロビ共同】ケニアの首都ナイロビで16日、15日に死去したオディンガ元首相の遺体が安置された追悼会場のスタジアムに群衆が殺到し、治安部隊が発砲するなどして4人が死亡した。多数の負傷者も出た。ロイター通信が報じた。支持者の一部が暴徒化してスタジアムの門を突破したため、治安要員が発砲したり、催涙ガスを発射したりしたという。オディンガ氏は2008〜13年に首相を務め、22年の大統領選で現大統領のルト氏に敗