便スキャン機能を搭載したTOTOの最新トイレを取材した（写真：筆者撮影）【写真を見る】TOTOが発売した最新トイレ。見た目は普通⁉ もすごい機能がついているTOTO株式会社は2025年8月1日に『便スキャン』付きトイレ『ネオレストLS-W／AS-W』を発売した。便の形や量、色を自動計測し、利用者は自身の便の状態や傾向をスマートフォンアプリで確認できる。さらに、便データに基づいた生活のアドバイスまで表示される。「27年度に