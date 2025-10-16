「食べること」は、私たちの健康と生活の質に深く関わる基本的な営みです。しかし、忙しい日常や多様なライフスタイルの中で、偏った食事や不規則な食習慣が当たり前になっている現代人も少なくありません。本記事では、太りやすい人の食生活の特徴を紹介します。食生活を見直すことは、今ある不調を和らげ、未来の病気を防ぐ第一歩です。 監修管理栄養士：武井 香七（管理栄養士）帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科