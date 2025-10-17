オンライン授業などのサービスが広がり、大人の学びの形は多様化している。だが、「忙しくても学び続けるには何が必要か」という視点を持つ人はどれほどいるだろうか。大人の学びの第一人者・中原淳氏は、幸せと活躍を両立させる学びこそが望ましいと語る。理想を実現できる人に共通する行動パターンとは。※本稿は、中原淳ほか『学びをやめない生き方入門』（テオリア）の一部を抜粋・編集したものです。働くと学ぶを両立させて幸