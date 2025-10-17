中国メディアの中国新聞週刊は15日、「ガソリン車は終わらないのか？」と題する記事を掲載した。記事は、「新エネルギー車（NEV）の急速な発展により、ガソリン車は近い将来なくなると言われていた。しかし、最新のデータでは依然としてその市場は有望であり、複数のブランドが一斉に攻勢を仕掛けるなど、回復の兆しを見せている」と伝えた。中国自動車工業協会のデータによると、2025年8月の内燃機関車（ガソリン車など）の販売台