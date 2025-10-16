Image: DESCENTE 朝晩の冷え込みもはじまり、気がつくと季節はすっかり秋模様となった昨今。今回は、冷え込み時にサッと羽織りたい、軽やかな着心地の良いアノラックジャケットをご紹介します。機能性素材で着心地バツグン Image: DESCENTE 今回、ご紹介するのはDESCENTE ALLTERRAIN I/O（デサント オルテライ