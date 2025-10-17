今年でデビュー25周年となる女優で歌手のソニン（42）が、12月13日、東京・南青山のBAROOMで記念ライブ「Sonim’s25thAnniversaryLive『BeautifulMission』」を開催する。最近も人気ドラマ「占拠シリーズ」や、ドラマ「放課後カルテ」、NHK連続テレビ小説「あんぱん」、ディズニー映画「モアナと伝説の海2」日本版吹替に出演するなど大活躍だが、過去には不遇の時代も経験した。ここまでどんな思いで芸能活動を続けてき