アイドルグループ・#2i2の十味が、「ヤングアニマルWeb」グラビアに登場した。【写真】妖艶な雰囲気で…圧巻の美ボディを披露した十味Webグラビアでは、和の情緒と、透明感が溶け合う瞬間を閉じ込めた新鮮な魅力を放っている。10日発売の『ヤングアニマル』で表紙を飾った際には「今回は奥ゆいが巻末に掲載されるということで、大好きなメンバーと久しぶりに同じ雑誌に載ることができて、とっても嬉しいです！」とのコメント