【モデルプレス＝2025/10/17】俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレビ東京系ドラマ9「コーチ」（毎週金曜夜9時〜※初回は15分拡大）が、17日にスタートする。【写真】唐沢寿明、白髪＆白髭姿で雰囲気ガラリ◆唐沢寿明主演「コーチ」元新聞記者の堂場瞬一氏による傑作警察小説「コーチ」（創元推理文庫）をドラマ化。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たちのもとに、警視庁人事二課から派遣された特命職員・向