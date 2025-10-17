筆者の話です。台風で船が止まると、町内放送やHPで情報を確認できます。けれど会社に出てしまうと放送は聞けず、ネットだけでは心もとないもの。そんなときに届く家族からの電話が、どれほど安心をくれたかを実感した出来事です。 台風と島の暮らし 私の実家は瀬戸内海の小さな島。船が欠航すると、島外への移動手段はありません。台風が近づくと船が止まり、町内放送で「本日の便は何時以降欠航です」と第一報が流れます。な