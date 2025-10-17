リーグ優勝決定シリーズ米大リーグ・ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でのリーグ優勝決定シリーズ第3戦でブルワーズと対戦する。ドジャース選手の妻たちが運営する「ドジャース・ワイブズ」の公式インスタグラムは、試合観戦前のパートナーたちが並ぶ写真を公開。大谷翔平投手の妻・真美子さんの姿があった。真美子さんは真美子さんはレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第1戦、第2戦、フィリーズとの地区シリー