2025年10月9日に発売されたGoogleの折りたたみスマートフォン「Pixel 10 Pro Fold」を手に入れ、これまでに外観チェック、ベンチマークおよびバッテリーテストを実施しました。続いて、Googleが提供する折りたたみ機ならではの機能を実際に使ってみます。Google Pixel 10 Pro Fold：新しいディスプレイとバッテリー、AI機能https://blog.google/intl/ja-jp/products/devices-services/google-pixel-10-pro-fold/Google Pixel Fold