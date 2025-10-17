女優の三田佳子が16日までに自身の公式ブログを更新。8日に84歳の誕生日を迎えたことを報告し、同い年で夫の元NHKプロデューサー・高橋康夫さんとのバースデー2ショットを披露した。 【写真】笑顔で夫婦ショット「仲良く手を携えて10年先までは頑張ってみたい」 「いよいよ覚悟を持って最終章!」と題し、「ありがとうございました 厳しいと思われた私の84歳の誕生日は、沢山の友人、知人やお仲間に