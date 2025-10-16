スズキ株式会社は、軽四輪駆動車「ジムニー」と小型四輪駆動車「ジムニー シエラ」の一部仕様変更モデルを2025年11月4日より発売する。 今回の改良では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートⅡ」や車線逸脱抑制機能を標準装備し、安全性能を強化。さらに、アダプティブクルーズコントロールやスズキコネクト対応など快適装備も充実させた。これにより