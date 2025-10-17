¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥¢¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤¬ÂçÀ®¸ù¡¢¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¤È·ëº§¤È¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹Â³¤­¤Î¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤À¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¥»¥ì¡¼¥Ê¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥ÈPeople¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î15 Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Fotune»ï¤Î¡ÖºÇ¤â±Æ¶Á¤¢¤ë½÷À­¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥»¥ì¡¼¥Ê¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤È¤Æ¤â