Snow Man・岩本照が主演を務めるドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）が今夜スタート。辰之助（岩本）たち警護チームが新体制を築く。【写真】ドラマ『恋する警護24時 season2』第1話より2024年1月期に誕生した『恋する警護24時』は、事件を追う考察あり、迫力のアクションあり、そしてヒロインの弁護士・岸村里夏（白石麻衣）とのひと筋縄ではいかない恋ありの考察系アクション・ラブコメディ