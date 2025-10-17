◆第１２回角田商事杯日本少年野球東北中央支部・東北南支部新人大会▽３位決定戦仙台泉ボーイズＡ（東北中央）７―６郡山ボーイズ（東北南）（９月２１日・上山市民球場）来年３月の第５６回春季全国大会の東北中央支部予選、東北南支部予選の組み合わせが決まった。ともに２５日に開幕、順調にいけば１１月１日に代表チームが決定する。９月に２年生以下の新チームでの第１２回角田商事杯東北中央支部・東北南支部新人大会