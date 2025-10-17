◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手の妻・真美子さんが夫の応援に駆けつけた。ドジャースは１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦に臨む。大谷は「１番・指名打者」でスタメンに名を連ねた。本拠とあってスタジアムには真美子夫人