フジテレビ系の競馬中継番組「みんなのＫＥＩＢＡ」（日曜・午後３時）でＭＣを担当している、同局の竹俣紅アナウンサーの意外ななりきり姿に注目が集まっている。１７日までにインスタグラムで「都内の保育園で、食育の授業を行いました。子どもたちがきちんとお話をきいてくれて助かりました。みんなとってもかわいかった〜」とつづって、オレンジのニットを着た竹俣アナが同じくフジテレビの藤井弘輝アナウンサーと二人で保