Ｇ?ローズＳ（９月14日／阪神・芝1800ｍ）のカムニャック（牝３歳）は強かった。４角で内にいた馬にぶつけられ、落馬寸前になるほどの不利を受けながら、怯むことなく、そこから鋭く伸びてゴール板をトップで通過。後続に１馬身半差をつけての完勝だった。その末脚もすごかったが、不利を撥ね退けた勝負根性も一級品。さすがオークス馬、という圧巻の走りだった。前哨戦のローズＳで圧倒的な強さを見せたカムニャックphoto