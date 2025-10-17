ロシアのプーチン大統領（左）とトランプ米大統領＝8月、米アラスカ州アンカレジ（ロイター＝共同）【ワシントン、モスクワ共同】トランプ米大統領は16日、ロシアのプーチン大統領とウクライナ情勢を巡り電話会談し、ハンガリーの首都ブダペストで対面会談することで合意した。時期は未定。交流サイト（SNS）で発表した。ロシア側によると、プーチン氏は米国が検討するウクライナへの巡航ミサイル「トマホーク」の供与に反対した