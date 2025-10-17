旬を迎える“北の味覚”ホタテの価格が高騰している。青森県の漁業組合によると、県内のホタテは2024年より出荷価格が倍近く上昇。稚貝が死んでしまい、不漁になったことが主な原因だという。「ホタテが高い、高い！」横浜市の百貨店で行われている｢大北海道展｣。キラキラとオレンジ色に輝く“いくら”。さらに脂が乗った旬の本マグロのお寿司など、新鮮な旬の味覚が勢ぞろい。記者リポート：こちらシャケがあったりとか、あっ、す