大相撲のロンドン公演に参加している幕内の伯桜鵬と藤ノ川が日本時間16日、イングランド・プレミアリーグの名門クラブ、チェルシーの本拠地「スタンフォード・ブリッジ」のスタジアムツアーに参加した。両力士はピッチサイドや記者会見場、スタンド、選手用ロッカールームなどを見学。スタジアム内にあるグッズショップでお土産も購入するなど満喫した様子を見せた。伯桜鵬は、小学校時代にサッカーチームに所属しFWを務めていたこ