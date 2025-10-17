歌手の川崎鷹也が１７日までに自身のＳＮＳを更新。かっこいい私服を公開した。インスタグラムで「本日、撮影しつつ、私服で遊んだよ。ＰｈｏｔｏｂｙＲｏｂｉｎ」とつづって、メガネをかけ、黒のレザージャケットにＴシャツ姿をアップした。この投稿には「何でそんなにかっこいいの」「ビジュ良すぎ」「好きすぎます」「モデル業もいけちゃう」「色気えぐぅ」などの声が寄せられている。