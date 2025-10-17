日本維新の会が自民党との政策協議で実現を求めた１２分野は、高校授業料無償化など両党が既に議論を重ねていて短期で一致できそうなテーマと、企業・団体献金の存廃といった中長期的な課題とに分かれている。臨時国会の召集が２１日に迫る中、優先順位をつけて合意形成を図っていく狙いがありそうだ。「勢いだけでやるつもりはない。約束を守って実現することを重視したい」維新の藤田文武共同代表は１６日の記者会見でこう