バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子（61）が16日、自身のインスタグラムを更新。同郷・熊本出身のシンガー・ソングライターの森高千里（56）のコンサートに行ったことを報告した。陣内は「先日、同郷の千里ちゃんのコンサートに行ってきました」とし「高校のバドミントンの後輩が千里ちゃんの幼なじみというご縁があって…今回、誘ってくれて…会場でTシャツ買って、速攻着替えて参戦曲、歌声、トーク、パフォ