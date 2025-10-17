俳優の船越英一郎さんがカラオケ店とタッグを組み、特殊詐欺防止を呼びかけました。警視庁練馬警察署と連携するカラオケ店では、曲の合間に特殊詐欺の防止を呼びかける動画の放送を始めます。警察庁特別防犯支援官の1人で、動画に出演する船越さんは、店員に対して「お客さんに違和感を感じたら、警察にご一報を」と防犯対策の協力を呼びかけました。